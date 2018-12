Atalanta heeft aan één minuut genoeg voor de winst

De thuisploeg uit Bergamo had voldoende aan een treffer van Duvan Zapata, die al in de eerste minuut scoorde. Francesco Acerbi leek in de 92e minuut gelijk te maken voor de bezoekers uit Rome, maar zijn treffer werd na tussenkomst van de videoscheidsrechter afgekeurd.

Marten de Roon en Hans Hateboer speelden de hele wedstrijd voor Atalanta, dat naar de zesde plaats in de Serie A klom. Hateboer kreeg in de slotfase nog een gele kaart.

Lazio blijft de nummer 5, met 21 punten minder dan koploper Juventus.

