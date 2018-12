’Briefje van Koeman’ levert 35.000 euro op

Dat gebeurde op een speciale ’goede doelen-avond’ van de Johan Cruyff Foundation, dat de opbrengst van het geveilde briefje krijgt. Met het opgehaalde geld wil de Johan Cruyff Foundation in Zuid-Afrika een Cruyff Court en een Child Care Centre bouwen.

Comeback

Het briefje van Koeman zorgde in november voor een miraculeuze comeback in Gelsenkirchen. Op het papiertje dat aan de spelers werd gegeven, viel te lezen dat verdediger Virgil van Dijk in de slotfase in de spits moest gaan spelen.

De aanvoerder maakte prompt de belangrijke gelijkmaker (2-2) die Oranje naar de finaleronde van de Nations League hielp. Komende zomer vecht Oranje met Engeland om een plek in de finale. In de eindstrijd wacht gastland Portugal of Zwitserland.

Het briefje werd na afloop van de wedstrijd met Duitsland teruggevonden door analist Rafael van der Vaart, waarna het dus uiteindelijk bij de Johan Cruyff Foundation belandde.