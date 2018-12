De Ligt: ’Prachtig om in zo’n rij namen te staan’

„Het zijn altijd middenvelders of aanvallers die zulke prijzen winnen. Dus is het voor mij heel bijzonder dat ik de eerste verdediger ben”, vertelde de Ajax-speler die stond te glimmen. „Ik hoorde het via Ajax en was eerlijk gezegd wel verbaasd, omdat het toch een prijs is die heel hoog staat aangeschreven. Als je naar de voorgaande winnaars kijkt, snap je hoe blij ik ben”, aldus de trotse captain van Ajax.

„Ik kijk het meest tegen Lionel Messi op”, zei De Ligt vanuit Turijn. „Iedereen weet wat voor een invloed hij op het voetbal heeft gehad. Maar ook Paul Pogba, Sergio Agüero, Kylian Mbappé en niet te vergeten Rafael van der Vaart gingen me voor, stuk voor stuk geweldige voetballers. Dan is het prachtig om in zo’n rij namen te staan.”

Duurder geworden

De Ligt wordt begeerd door de absolute Europese voetbaltop en om zijn nek hangt al een prijskaartje van zestig miljoen euro of meer. „Ik weet niet precies hoe het werkt, maar heb niet het idee dat ik nu duurder ben geworden”, antwoordde de international desgevraagd.

Dusan Tadic zei het meer dan terecht te vinden dat Matthijs de Ligt de Golden Boy-award heeft gewonnen. „Hij verdient het om tussen namen als Kylian Mbappé en Lionel Messi te staan, want als hij zijn leeftijd zegt, geloof je die bijna niet”, aldus Tadic over de verkiezing. „Matthijs kan met zijn geweldige mentaliteit en kwaliteiten bij elke topclub spelen. Hij kan een van de beste verdedigers aller tijden worden.”