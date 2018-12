Mexicaans wonderkind: ’Ik wil naar Ajax’

„Voordat we met Ajax praten, gaan we eerst feesten”, zei technisch directeur Santiago Baños van Club America, nadat ten koste van Cruz Azul de landstitel was bemachtigd.

Na de klinkende zege (0-2), die door het eerdere gelijkspel (0-0) genoeg was voor de landstitel, bevestigde Lainez dat hij graag naar Ajax wil. „Laten we hopen dat na het kampioenschap ook mijn volgende wens uitkomt. En dat is spelen voor Ajax”, aldus de begeerde buitenspeler.

Play-offs

Omdat Club America en Lainez zich volledig op de play-offs voor het Mexicaanse kampioenschap wilden focussen, legde Ajax de voorbereidingen voor de droomtransfer de afgelopen weken stil. Na de huldiging vandaag zullen de gesprekken tussen Ajax, America én Lainez worden opgestart.

Magallan

De transfer van Lisandro Magallan nadert zijn voltooiing. Nadat Ajax en Boca Juniors eerder al een akkoord bereikten over de transfersom van acht miljoen euro vast en maximaal één miljoen euro variabel voor de verdediger, stemde Magallan volgens bronnen in Argentinië gisteren zelf in met het voorstel van de Amsterdammers. De speler en Ajax bereikten zodoende mondeling overeenstemming over een verbintenis tot de zomer van 2023.

Trainingskamp

Het is de bedoeling dat Magallan in de winterstop aansluit en met Ajax meegaat naar het trainingskamp in Florida, van 5 tot 12 januari 2019. Op zijn social media nam de Argentijn gisteren al min of meer afscheid van Buenos Aires en zijn club Boca Juniors. Wanneer hij zich precies in Amsterdam meldt, is nog niet bekend.