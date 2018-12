Real Madrid is de ideale tegenstander voor Ajax

Ruud Gullit Ⓒ René Bouwman

In Qatar analyseerde ik voor Bein Sports Valencia-Manchester United in de Champions League. Toch werd mijn aandacht al snel getrokken door het scherm ernaast, waarop Ajax-Bayern München werd vertoond. Wat heb ik genoten. Twee ploegen gingen vol voor de winst en er gebeurde van alles. Als coach wil je graag dat je ploeg domineert en een wedstrijd in handen heeft, maar dit gold niet voor Ajax noch voor Bayern. Daarom werd het een geweldige wedstrijd voor iedereen.