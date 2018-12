Dramatische uitschakeling Van Barneveld op WK

Darius Labanauskas kende in de tweede ronde als debutant op het PDC WK geen mededogen met Van Barneveld. De 42-jarige darter uit Litouwen speelde zelf degelijk, maar profiteerde vooral van een matig optreden van zijn Haagse opponent en won zo met 3-2 in sets. Van Barneveld behaalde in Alexandra Palace, waar hij normaal gesproken iets extra’s kan brengen, niet zijn gewenste niveau.

Bedroevend

Het gemiddelde in de eerste set was bedroevend te noemen. Van Barneveld bleef ver onder de 80 punten per drie pijlen. Voor zijn doen, waar een score van boven de 90 eigenlijk de standaard is, ondermaats. Labanauskas steeg met 95+ boven zichzelf uit. In de tweede set leefde Van Barneveld, die de afgelopen dagen met een verkoudheid kampte, met een gemiddelde van 96 wel iets op en won dat bedrijf ternauwernood met 3-2 in legs.

In de derde set kwamVan Barneveld eerst in de tweede leg goed weg, waarin hij het zichzelf onnodig moeilijk maakte door veel kansen op de dubbel te missen. Labanauskas liet de voormalig postbode aanvankelijk nog ontsnappen, maar sloeg even later met een knappe 99-finish alsnog toe. En dat deed zichtbaar pijn bij Van Barneveld. Maar de setpijlen die Van Barneveld later zelf miste, deden nog veel meer pijn.

In de vierde set gingen alle legs met de darts mee en bleef ’Barney’ in de wedstrijd, door de beslissende vijfde leg naar zich toe te trekken. In het noodzakelijk geworden vijfde bedrijf was de spanning bij beide darters duidelijk zichtbaar en qua scores (allebei de partij eindigend onder de 90) zeker ook merkbaar. Zo leverde pas de twaalfde (!) kans op een dubbel Labanauskas de eerste legwinst op. Daar liet Van Barneveld hem ontsnappen, net als in de volgende leg. Daarna was het verzet van de Nederlander definitief gebroken. Bij de derde wedstrijdpijl voltrok de relatief onbekende Litouwer het vonnis over ’Barney’. Aangeslagen verliet de vijfvoudig wereldkampioen het podium in Alexandra Palace.

Darius Labanauskas viert zijn verrassende zege op vijfvoudig wereldkampioen ’Barney’. Ⓒ PDC

Afscheid

Van Barneveld zette eind jaren negentig in Nederland het darts op de kaart door in 1998 als eerste landgenoot ooit de wereldtitel (BDO) te veroveren. Vier wereldtitels volgden, met als absoluut hoogtepunt de PDC WK-finale in 2007. Destijds versloeg hij legende en zestienvoudig wereldkampioen Phil Taylor met 7-6 in sets. De beslissing viel destijds in de allerlaatste leg, de zogeheten ‘sudden-death leg’.

Onlangs kondigde Van Barneveld al zijn afscheid aan, waarbij hij aangaf dat 2019 zijn laatste jaar wordt. Door zijn verrassende uitschakeling maakt ‘Barney’ een forse duikeling op de wereldranglijst (nu nog 17e) en is het allerminst zeker of hij volgend jaar überhaupt nog op het WK te zien is. „Ik hoef niet naar excuses te zoeken. Dit is gewoon slecht”, reageerde Van Barneveld na afoop voor de camera’s.

De teleurstelling is groot bij Raymond van Barneveld. Ⓒ PDC