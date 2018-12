’Barney’ treurt: ’Ik begrijp het niet...’

„Ik voelde me eigenlijk geweldig vandaag”, zei de Hagenaar na zijn 2-3 nederlaag tegen Darius Labanauskas tegenover RTL7. „Maar ik gooi bijna geen normale leg. Ik had ook slecht zicht, zag het allemaal niet helder. Maar ik hoef hier geen excuses voor te zoeken”, stak Van Barneveld de hand in eigen boezem.

„Het was gewoon heel slecht. In de derde set kreeg ik vier pijlen om de set te winnen (en daarmee op een 2-1 voorsprong te komen, red.), maar ik raak ze niet. En dat begrijp ik niet, want ik sta er zoveel aandacht aan te besteden. Maar Labanauskas gooide gewoon waanzinnig.”

Zo waanzinnig gooide Labanauskas uiteindelijk niet eens gezien het gemiddelde van 86,81. Van Barneveld kon zijn bedroevende start, waarbij hij zelf een score van onder de 80 punten noteerde, gaandeweg de partij niet meer voldoende herstellen. Zijn gemiddelde lag 89,57 uiteindelijk zelfs iets hoger, maar Labanauskas was gewoonweg net iets stabieler en doeltreffender op de dubbels.

De 51-jarige Van Barneveld kondigde onlangs al zijn pensioen aan. Het WK was het vertrekpunt van een jaar lang durende afscheidstournee. De huidige nummer 17 van de wereld gaat op de wereldranglijst een vrije val maken, waardoor het nog maar de vraag is of we hem eind 2019 nog een keer terugzien op een WK.

