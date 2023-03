Premium Het beste van De Telegraaf

’Extra getraind en videosessies gehad met Dwight Lodeweges’ Straatvechter Calvin Bassey slaat terug bij Ajax

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Calvin Bassey met de bal aan de voet, Ⓒ Pro Shots

AMSTERDAM - Het was na het aantreden van John Heitinga even slikken voor Calvin Bassey (23). De man van 23 miljoen was onder Alfred Schreuder onomstreden, maar moest het onder diens opvolger met vier korte invalbeurten doen. Tegen SC Cambuur kwam de Nigeriaanse Engelsman zelfs helemaal niet van de bank af, maar met – vanaf de aftrap – een bijna perfect optreden tegen NEC sloeg de straatvechter terug. „Het voelde goed om weer belangrijk te zijn”, straalde de verdediger, die de vijf competitieduels daarvoor in totaal 121 minuten speelde.