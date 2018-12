Gullit: ’Real ideale tegenstander Ajax’

„En voor Ajax is het nog niet afgelopen. Een betere tegenstander dan Real Madrid was niet denkbaar voor Ajax. Het is de regerend Europees kampioen en daartegen heeft Ajax niets te verliezen en alles te winnen. Als iedereen in Amsterdam met de benen op de grond blijft staan, dan zie ik zelfs een mogelijkheid om de achtste finales tegen Real te overleven.”

Technisch en tactisch kun je net meekomen, maar succes tegen de Spanjaarden zal vooral afhangen van de manier waarop je met de geboden kansen omspringt. En hoeveel fouten je je kunt veroorloven. Tegen Real Madrid krijg je niet acht keer de kans op doel te schieten en is de opponent in staat om in een flits een wedstrijd te beslissen. Een fout van Real moet je direct afstraffen, want het is een iets ander niveau dan de Eredivisie, waar een misser niet direct noodlottig is.

