Eline Gabriele: ijshockey tussen de mannen

Toen Eline Gabriele als achtjarige tijdens een klassenuitje snel bleek te zijn op haar schaatsjes kreeg ze de tip te gaan ijshockeyen. Dat advies volgde ze op. Acht jaar later is zij een stoere keepster in de ijshockeyhal. „Als goalie sta je veel onder druk. Dat heb ik nodig om te kunnen presteren.”

Tot haar vijftiende speelde ze in vertegenwoordigende jongensteams. Bij haar club Hijs Hokij (eerste divisie) is Gabriele nu met een ploeggenote de enige vrouw in het eerste mannenteam. „Ik sta m’n mannetje wel. Het gaat er soms hard aan toe, maar ik houd van hard spel. Claudia van Leeuwen is mijn grote voorbeeld. Zij speelde als keepster op het hoogste mannenniveau in de competitie.”

Reglementair mag Gabriele bij Oranje niet meer met mannenteams meedoen. Begin dit jaar werd ze met de Nederlandse vrouwen onder achttien in Mexico wereldkampioen. „Over een maand willen we onze wereldtitel verdedigen in Schotland. En wie weet mag ik daarna met het Nederlands vrouwenteam meedoen aan het WK in China.”

Gabriele hoopt in de toekomst net als Claudia van Leeuwen op eredivisieniveau te kunnen keepen. „Ik zou best naar het buitenland willen, maar ik weet ook dat ik slecht van huis kan. Ik heb snel heimwee.”

Onlangs brak Gabriele een stick. Ze heeft een nieuwe nodig. Dat geldt ook voor haar schaatsen, sportschoenen, goaliepak en handschoenen die aan vervanging toe zijn. „Dat kost me 1000 euro. Dat heb ik niet. Om die reden hoop ik dat anderen me willen helpen.”

Wie tussen 50 en 100 euro doneert, krijgt van haar een persoonlijk bedankje.

Ga om Eline Gabriele te ondersteunen naar talentboek.nl, klik op Talenten en vul dan haar naam in het zoekveld in.

Doneer en win

Met uw donatie aan Eline Gabriele maakt u kans op één van de vele prijzen uit het prijzenpakket. Zoals een paar hardloopschoenen van New Balance. Kijk voor het Telesport prijzenoverzicht ook op talentboek.nl.