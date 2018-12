’Oorlog’ in de woestijn

Robin Frijns is terug in de Formule E. „Ik vind dit de moeilijkste auto om in te rijden”, zegt de Limburger. Ⓒ Michael Kunkel

RIYAD - Elektrisch rijden in een oliestaat pur sang. De eerste grote autorace ooit in Saoedi-Arabië hangt van de paradoxen aan elkaar. In hoofdstad Riyad zorgt de komst van de Formule E voor een ware cultuurclash. Ondertussen blijft de aantrekkingskracht van de groene klasse op grote fabrikanten en bedrijven in het vernieuwde vijfde seizoen groeien.