Frijns: ’Dagje op terras hoeft Max niet te proberen’

„Al die politieke spelletjes…, Max Verstappen waardeer ik enorm en hij doet het geweldig. Maar, met alle respect, wil je zo’n leven? Ik denk dat ik daar te nuchter voor ben”, zegt Frijns. „Kijk, ik ben opgegroeid in een normaal gezin waarin niemand iets met racen had. Iedereen was voetbalgek, ik ook trouwens. Ik ben iemand die op een vrije dag op het terras gaat zitten in Maastricht. Dat hoeft Max natuurlijk niet te proberen.”

De voormalige testcoureur van Sauber en Caterham zit goed in zijn vel en voelt zich op zijn plaats. „Ik heb niets te klagen. Bij Audi word ik gewaardeerd. Dat gevoel had ik in de Formule 1 niet.”

