Telesport Index: Nuis, Mentel en hockeysters winnaars 2018

Kjeld Nuis kan als koploper in de Sport Index de titel Sportman van het Jaar niet ontgaan. Ⓒ Timsimaging

Morgenavond worden in de Ziggodome de Jaap Edens uitgereikt aan de beste sporters van 2018. Over de nominaties ontstaan vaak discussies en dat is ook dit jaar niet anders. Daarom is in 2011 gestart met de Telesport Index, waarin iedere internationale prestatie met punten wordt beloond.