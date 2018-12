Dumoulin treft Yates en López weer in Giro

De twee sterke klimmers staan op 11 mei in Bologna aan de start van de 102e editie van de Giro. Dumoulin maakte zondag al bekend dat niet de Tour de France, maar de Giro in 2019 zijn hoofddoel is.

Yates (26) leek dit jaar op weg naar de eindzege in de Italiaanse etappekoers, maar in een van de laatste bergritten beleefde de winnaar van drie etappes een enorme inzinking. De Britse kopman van Mitchelton-Scott duikelde in het klassement uiteindelijk naar de 21e plaats. Chris Froome won de Giro, voor Dumoulin en de Colombiaanse klimmer López.

,,Ik heb mooie herinneringen aan de Giro van dit jaar, maar ik heb er ook een bittere nasmaak aan over gehouden'', zei Yates. ,,Ik keer volgend jaar terug en wil het karwei dan wel afmaken. De komende editie is met drie tijdritten misschien niet helemaal op mijn lijf geschreven, maar we gaan er wel voor.'' De Brit nam in de Vuelta revanche voor zijn inzinking in de Giro, want in Spanje pakte hij wel de eindzege. Yates krijgt in ieder geval de sterke Spanjaard Mikel Nieve mee als knecht.

Bekijk ook: Dumoulin verkiest Giro boven Tour de France

López eindigde zowel in de Giro als de Vuelta als derde. De 24-jarige Colombiaan keert in mei als kopman van Astana terug in de Giro. ,,We willen volgend seizoen minstens net zo succesvol zijn en het liefst onze prestaties overtreffen'', zei ploegbaas Aleksandr Vinokoerov bij de teampresentatie in Spanje. De Deen Jakob Fuglsang is de kopman voor de Tour de France.

Het is nog afwachten wie Team Sky als troef naar voren schuift voor de Giro. Met Froome en Geraint Thomas heeft de Britse ploeg de winnaars van de Giro en de Tour in huis.