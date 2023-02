FIFA kiest Lionel Messi als beste, Virgil van Dijk in elftal van het jaar

Mbappé werd topscorer van het WK, en met PSG wonnen Messi en Mbappé de Franse landstitel en Franse Super Cup.

Benzema won in 2022 de Champions League, de Europese Super Cup en de Spaanse landstitel. De Franse spits van Real Madrid miste het WK vanwege een blessure. Hij werd in oktober door het tijdschrift France Football wel uitgeroepen tot beste voetballer van het afgelopen seizoen.

Lionel Messi met de wereldbeker. Ⓒ ANP/HHe

Van Dijk in Wereldelftal van het Jaar

Virgil van Dijk werd gekozen in het Wereldelftal van het Jaar. De verdediger van Liverpool, aanwezig bij het gala in Parijs, was de enige Nederlandse kandidaat voor het team. „Ik ben trots om hier te staan, tussen deze fantastische spelers”, zei de international van Oranje. „Het is een interessant en bewogen jaar geweest voor mij. Het vorige seizoen hebben we met Liverpool tot het laatste moment om vier prijzen gestreden. Helaas hebben we ze niet allemaal gewonnen, maar toch. Deze uitverkiezing is bovendien ook een heel mooie beloning.”

De volgende spelers werden uitverkozen:

Doel: Thibaut Courtois

Verdediging: Achraf Hakimi, Virgil van Dijk, Joao Cancelo

Middenveld: Kevin De Bruyne, Luka Modric, Casemiro

Aanval: Lionel Messi, Erling Haaland, Karim Benzema, Kylian Mbappé.

Vivianne Miedema, ook international van het Nederlands elftal, werd bij de vrouwen niet uitverkozen. De spits van Arsenal, revaliderend van een zware blessure, was wel genomineerd.

Emiliano Martinez werd verkozen tot beste doelman. De Argentijn, die Oranje in de kwartfinale van het WK zo lelijk dwars zat, versloeg daarmee onder anderen Thibaut Courtois. Bij de vrouwen nam Mary Earps de trofee in ontvangst. De keeper van Manchester United en de Engelse nationale ploeg sprak mooie woorden richting haar bondscoach, Sarina Wiegman. „Dankzij jou beleef ik dingen waar ik nooit over had durven dromen.”

De Coach van het Jaar werd Lionel Scaloni, bondscoach van Argentinië. Bij de vrouwen werd de Spaanse Alexia Putellas uitgeroepen tot Speelster van het Jaar. Ze voetbalt bij Barcelona en werd vorig jaar ook al uitverkozen voor dezelfde prijs. Beth Mead (Engeland) en Alex Morgan (Verenigde Staten) waren de andere genomineerden.

Puskas Award

De treffer van de mindervalide Pool Marcin Oleksy werd tot mooiste goal gekozen. De halve omhaal van Oleksy, speler van Warta Poznan, kreeg de voorkeur boven de treffers van Richarlison en Dimitri Payet.

FIFA geeft Pelé postuum ereprijs

De eind vorig jaar op 82-jarige leeftijd overleden Pelé postuum werd door de FIFA een ereprijs toegekend. De weduwe van de Braziliaan was aanwezig om de onderscheiding in ontvangst te nemen, die ze kreeg uit handen van oud-PSV’er Ronaldo, die ook wereldkampioen werd met Brazilië. „Pelé is onsterfelijk”, zei FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Er werden ook beelden getoond uit de omvangrijke loopbaan van Pelé, die drie keer wereldkampioen werd.

Pelé zegevierde met Brazilië op de WK’s van 1958, 1962 en 1970. Met 77 doelpunten in 92 interlands was de aanvaller heel lang de topscorer aller tijden van de ’Seleção’.