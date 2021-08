Val Primoz Roglic en verlies leiderstrui in Vuelta, dagzege Michael Storer

Roglic, Vuelta-winnaar van 2019 en 2020, ging flink onderuit in de afdaling van de Puerto de Almácha, maar kon zijn weg ogenschijnlijk ongedeerd vervolgen. De Sloveen was even daarvoor met veel machtsvertoon weggereden bij de andere klassementsrenners, omdat Roglic, die zijn leiderstrui toch zou kwijtraken, toch tijd wilde pakken op zijn concurrenten.

Eiking kwam als vijfde binnen en heeft nu 58 seconden voorsprong op de Fransman Guillaume Martin en 2.17 minuut op Roglic.

De koers ging voor een groot deel langs de winderige kust van Zuid-Spanje. Ⓒ EPA

De dagzege was voor Michael Storer. Hij ging na 189 kilometer van Roquetas de Mar naar Rincón de la Victoria solo over de finish. Het was de tweede ritzege van de Australiër deze Vuelta. Storer hield op de streep een kleine voorsprong over op een viertal met daarbij Dylan van Baarle. De Nederlander eindigde als vierde achter de Belg Mauri Vansevenant en de Fransman Clément Champoussin.

Na talrijke vluchtpogingen en kopgroepjes had zich na 80 kilometer koers uiteindelijk een kopgroep gevormd van 31 man waarvan de Nederlanders Van Baarle, Martijn Tusveld en Thymen Arensman deel uitmaakten. De rit ging bijna helemaal langs de winderige kust van Zuid-Spanje. Pas op de klim van de de Puerto de Almácha in de slot van de etappe viel de kopgroep uiteen.

