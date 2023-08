Zilveren zeilduo verrast door protest ’vriendinnen’: ’Zij konden er niets mee winnen’

DEN HAAG - Graag had Odile van Aanholt het voorbeeld van haar vriendje gevolgd. Met Annette Duetz voor de derde keer op rij wereldkampioen worden in de 49erFX, net als haar partner Bart Lambriex die dat eerder deze week samen met Floris van de Werken (49er) presteerde tijdens de WK zeilen in Den Haag. Maar Van Aanholt en Duetz kwamen na een tumultueuze week ’slechts’ tot zilver.

Odile Van Aanholt en Annette Duetz. Ⓒ ANP/HH