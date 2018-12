Trainer mishandelt topshorttrackster jarenlang

Zwaar geëmotioneerd verklaarde de 21-jarige olympische kampioene voor de rechtbank bij Seoul dat haar trainer Cho Jae Beom haar regelmatig heeft geslagen en uitgescholden. Dat gebeurde al vanaf toen ze zeven jaar was. Volgens Shim heeft haar coach haar zelfs een keer geslagen met een ijshockeystick waarbij ze een vinger brak.

Enkele weken voor de Winterspelen in Pyeongchang zou Cho Jae Bom haar zo hard op haar hoofd hebben geslagen dat ze dacht dat ze dood zou gaan. Shim hield er een hersenschudding aan over, maar won met de estafetteploeg toch goud evenals vier jaar geleden in Sotsji. Ze veroverde ook een aantal wereldtitels op verschillende afstanden.