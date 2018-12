Manchester zet Mourinho aan de kant

In een korte verklaring op de clubwebsite laat Manchester weten dat Mourinho per direct weg is. Vermoedelijk naar aanleiding van de teleurstellende resultaten van de Engelse recordkampioen.

De clubleiding gaat op korte termijn een interim-manager aanstellen die het seizoen afmaakt. Daarna begint de zoektocht naar een trainer voor de komende jaren. De Fransman Zinedine Zidane, die afgelopen zomer vertrok bij Real Madrid nadat hij met de Spanjaarden voor de derde keer op rij de Champions League had gewonnen, werd al vaak genoemd als opvolger van Mourinho.

ManUnited verloor zondag met 3-1 bij Liverpool, waardoor de achterstand op de koploper van de Premier League opliep tot liefst negentien punten. Mourinho (55) werkte sinds 2016 op Old Trafford, waar hij Louis van Gaal opvolgde als manager.

De Portugees pakte in zijn eerste seizoen met ManUnited drie prijzen: het Community Shield, de League Cup en de eindzege in de Europa League. In de finale van het Europese bekertoernooi won zijn ploeg met 2-0 van Ajax. Vorig seizoen grepen de 'Mancunians' naast alle prijzen. De ploeg van Mourinho eindigde in de Premier League als tweede, op gepaste afstand van stadgenoot Manchester City.