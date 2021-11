Red Bull-teambaas Christian Horner: ’Max Verstappen is Ayrton Senna voorbij’

Hij jubelde wel na afloop over de „fenomenale” Verstappen. „We kunnen absoluut nog niet achterover leunen. Mercedes was ook dit weekeinde weer bijzonder sterk en met name in de kwalificatie. Er zijn nog 107 punten te verdienen, dus de weg is nog lang. Er moet nog heel wat worden geracet.”

Opmerkelijk succesje

Horner stipte nog een opmerkelijk succesje aan voor Verstappen. „Het is de eerste keer dat onze motorleverancier Honda een coureur heeft die negen races in een seizoen wint. Max is Ayrton Senna voorbij, die op acht overwinningen met Honda stond. Een geweldige prestatie.”

Red Bull-topman Helmut Marko sprak na de race iets triomfantelijker over de kansen van Verstappen. „We hebben onze voorsprong in het kampioenschap weer vergroot, maar we moeten ook volgende week in Brazilië winnen. Dan zijn we nóg meer ontspannen.”

De Nederlander zelf hield ook een slag om de arm, maar weet goed dat zijn kansen groter en groter worden om wereldkampioen te worden. „Het ziet er goed uit, maar het kan ook snel omdraaien. Ik kijk uit naar de volgende race in Brazilië.”

