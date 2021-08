Hockeyvrouwen nemen wraak voor zwarte vrijdag van Rio

Benjamin Felice Albers was met twee doelpunten het goudhaantje in een wedstrijd die Oranje vanaf de eerste seconde domineerde. Tegen een ploeg waar het traditioneel toch veel moeite mee heeft. Neem die beruchte wedstrijd van vijf jaar geleden.

Het was de zwartste dag uit de carrière van acht speelsters van het huidige Oranje én Alysson Annan uiteraard. De verloren olympische finale van Rio de Janeiro. De ploeg van Annan was die vrijdag véél beter dan Groot-Brittannië, maar dolf na shoot-outs wel het onderspit. In het Oi Hockey stadium nam het Nederlands elftal wraak voor die zeldzame nederlaag. ‘GB’ werd volledig scheel gespeeld.

KWELGEEST HINCH

Oranje, dat in de poulefase al de nodige moeite had gekend met de Britten, had in het eerste kwart het betere van het spel, maar vergat zich daarvoor te belonen. Zo dwarrelde de eerste aanvallende strafcorner onder de stick van stopster Xan de Waard door, en kreeg Maria Verschoor een aardige kans om Maddie Hinch te verschalken. Hinch, de grote kwelgeest van Nederland in Rio, bleef koel.

Vlak voor het einde van het eerste kwartier zuivere speeltijd, er stonden nog 3,4 seconden op de klok, kregen de oranjehemden een strafbal toegekend. De bal was uit een scrimmage van de tweede strafcorner voor de stick van Eva de Goede beland, die vanaf de strafbalstip een vrije schotkans kreeg. Shona McCallin kreeg de bal inderdaad op haar voet, maar wist zich nog gedekt door Hinch. De strafpush werd terecht teruggedraaid en uit de strafcorner sleepte Frédérique Matla rakelings naast.

ALBERS

Werd het wéér zo’n wedstrijd, net als in Rio? Nee dat werd het niet. Want in de negentiende en twintigste minuut gooide de nummer 1 van de wereld het duel in het slot. Uitgerekend de jongste van het stel, de voortreffelijke Felice Albers, toonde haar opmerkelijke doeltreffendheid en niet voor de eerste keer in Tokio. De rechtsbuiten, op avontuur aan de linkerzijde van het veld, kreeg de bal niet eens in de meest kansrijke positie, maar laat dat maar aan de speelster van Amsterdam over. Met een harde ‘flats’ verraste Albers topkeepster Hinch in de lange hoek: 1-0.

Die opkikker gaf de regerend Europees en wereldkampioen vleugels. Een minuut later vond De Waard, hard op weg om tot de beste speelster van de wereld uit te groeien, Marloes Keetels. De slim mee naar voren geslopen verdedigende middenvelder nam het speeltuig aan en timmerde de bal ouderwets op de plank: 2-0.

CORNERVARIANT

De reactie van Keetels was veelzeggend. Terwijl de Bossche doelpuntenmaakster haar armen in de lucht stap, werd ze bestormd door haar ploeggenoten. De Nederlandse vrouwen maakten duidelijk dat ze de voorsprong niet meer prijs zouden geven.

Dat werd in het derde kwart verder onderstreept. Eerst tipte Maria Verschoor de 3-0 uit een perfect uitgevoerde cornervariant hoog in de touwen, vervolgens was Albers weer eens attent. De 4-0 betekende alweer haar zesde doelpunt in het Land van Oi. Wat een speelster. Giselle Ansley redde de Britse eer (4-1), waarna het duel professioneel werd uitgetikt en Matla met haar treffer in het vierde kwart nu dertien duels op rij heeft gescoord in nationale dienst, een record.

WELTEN & DE GOEDE

Door het bereiken van de finale zijn Lidewij Welten en Eva de Goede, na goud in Peking en Londen en zilver in Rio, zeker van hun vierde olympische medaille op hun vierde Zomerspelen. Dat lukte wat Nederlandse sporters betreft tot dusver enkel dressuuramazone Anky van Grunsven, met eremetaal op zes verschillende Zomerspelen, en hockeyer Teun de Nooijer.

Ook zijn Welten en De Goede hierdoor de meest succesvolle olympische teamsporters van Nederland ooit. Indien Oranje de finale verliest, dan komen ze net als De Nooijer op twee keer goud en twee keer zilver. Wordt de finale gewonnen, dan gaat het duo samen aan kop.

INDIA OF ARGENTINIË

Vanavond wordt in de andere halve finale bekend wie de opponent zal zijn in de finale, die vrijdag om 12.00 uur Nederlandse tijd (19.00 uur in Tokio) wordt gespeeld. Het verrassende India, dat Australië uitschakelde, of Argentinië. India staat onder leiding van Sjoerd Marijne, de succescoach van India die als bondscoach van Oranje in 2016 moest plaatsmaken voor Annan.

Nadat een beroemde Bollywood-ster (Shah Ruk Khan) met meer dan 40 miljoen volgers een twitter-bericht van Marijne had geretweet (,,Sorry familie, ik kom weer wat later’’), ging de Brabantse coach viral in India. Mocht Argentinië de finale halen, dan wacht Nederland een reprise van de olympische eindstrijd van Londen, door de oranjehemden destijds met 2-0 gewonnen.

Kijk hier voor het complete schema in Tokio.

Klik hier om de volledige medaillespiegel te zien.