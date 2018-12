Pogba ’spot’ met het vertrek van Mourinho

De Franse international lijkt wat spottend de camera in te kijken. De enige tekst die erbij staat is: Bedenk hier zelf een onderschrift bij. Vrij snel na de post van Pogba was die weer van de sociale media verdwenen. Kennelijk vond de Fransman het toch niet helemaal gepast om in dit geval de draak te steken met zijn voormalige trainer.

Het boterde al lange tijd niet tussen Mourinho en Pogba en het keek niet meer goed te komen. De Fransman, de gangmaker van wereldkampioen Frankrijk, hekelde regelmatig de defensieve speelwijze van Manchester. Mourinho op zijn beurt had de aanvoerdersband van Pogba afgepakt.