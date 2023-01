Memphis met Atlético uitgeschakeld in Copa del Rey

Álvaro Morata schoot de bezoekers van stadgenoot Atlético al in de 19e minuut op voorsprong. Hij kreeg de bal van Nahuel Molina en klopte doelman Thibaut Courtois. Met de defensieve speelwijze hield Atlético, waar Depay op de bank zat, in de eerste helft goed stand.

Real Madrid verhoogde de druk in de tweede helft en dat leverde kansen op. Een schot van Nacho ging net voorlangs, Federico Valverde probeerde zijn hak ertegenaan te zetten en Benzema en Vinícius misten de bal ook nog. Doelman Jan Oblak bracht redding op een schot van Benzema. Courtois aan de andere kant op een vrije trap van Antoine Griezmann.

Rodrygo zorgde voor de gelijkmaker voor Real. De Braziliaan mocht pas halverwege de tweede helft invallen. Met passeerbewegingen speelde hij vier verdedigers van Atlético uit en schoot vervolgens ook nog binnen. Vlak daarvoor had coach Diego Simeone Depay in het veld gebracht. Beide ploegen kwamen in de resterende minuten niet meer tot scoren.

In de verlenging kwam Atlético met tien man te staan na de tweede gele kaart voor Stefan Savic. Benzema zorgde daarna voor de voorsprong voor de thuisploeg. Depay kreeg in de tweede helft van de verlenging nog een grote kans op de 2-2. Hij schoot de bal echter in de handen van Courtois. Vinícius maakte het met een fraaie individuele actie in de extra tijd nog 3-1.

Vooraf aan de wedstrijd was de relatie tussen beide ploegen op scherp gezet omdat fans van Atlético een pop van Vinícius aan een brug vlak bij het trainingscomplex van Real hadden gehangen met daarbij een spandoek waarop stond „Madrid haat Real.” Real Madrid sprak van „een walgelijke daad van racisme, xenofobie en haat.” Ook Atlético en de Spaanse competitie La Liga hadden de actie veroordeeld.

Comert (L) van Valencia duelleert om de bal met Williams. Ⓒ ANP/HH

Valencia strandt zonder geblesseerde Kluivert

Valencia is het niet gelukt de halve finales van het Spaanse bekertoernooi te bereiken. De ploeg van trainer Gennaro Gattuso ging in eigen stadion onderuit tegen Athletic Club: 1-3. Justin Kluivert ontbrak bij Valencia met een blessure.

Een dag eerder bereikten FC Barcelona en Osasuna al de halve eindstrijd. Real Madrid of Atlético Madrid voegt zich daar later op donderdag nog bij.

Valencia stond vorig jaar nog in de finale van de Spaanse beker. In de finale bleek Real Betis na strafschoppen te sterk.