De Ketelaere en Debast grote namen in voorselectie Jong Oranje-uitdager België

De Belgische beloften spelen op 21 juni tegen Jong Oranje hun eerste wedstrijd op het EK, dat in Georgië en Roemenië wordt gespeeld. De officiële selectie moet een week eerder, op 14 juni, worden ingediend bij de UEFA, maar de Belgische voetbalbond stuurde deze week al een voorselectie naar de clubs – zo weten de geselecteerde spelers dat ze beter nog even wachten met hun vakantie te boeken.

EK-kwalificatie

Twee van de meest opvallende namen in de preselectie van bondscoach Jacky Mathijssen zijn die van Charles De Ketelaere en Zeno Debast. De twee zetten de voorbije maanden de stap naar de ‘grote’ Duivels en waren er ook bij op het WK in Qatar. Zij mogen hun leeftijdsgenoten nu mogelijk komen helpen. Het is niet uitgesloten dat De Ketelaere en Debast ook worden opgeroepen voor de EK-kwalificatie-interlands van de Rode Duivels in juni, tegen Oostenrijk en Estland, en pas daarna naar Georgië trekken.

Het Antwerp van Mark van Bommel heeft met Arthur Vermeeren, Mandela Keita en Michel-Ange Balikwisha liefst drie spelers in de voorlopige selectie. Het contrast met het vorige EK, in 2019, is groot. Toen vaardigde de Great Old met doelman Jens Teunckens maar één speler af. Antwerp is echter niet de enige Belgische ploeg die meer dan één speler in de voorselectie heeft. Onder meer Anderlecht, dat naast Debast ook Kilian Sardella zag opgeroepen worden, Club Brugge (Senne Lammens, Nick Shinton en Jorne Spileers), Cercle Brugge (Olivier Deman en Hugo Siquet), OH Leuven (Louis Patris en Ewoud Pletinckx), Westerlo (Kyan Vaesen en Maxim De Cuyper), AA Gent (Matisse Samoise) en KRC Genk (Maarten Vandevoordt) ontvingen een brief.

Geen verplichting

Of alle bovengenoemde namen ook daadwerkelijk naar Georgië reizen, valt nog te bezien. Omdat het EK buiten de officiële FIFA-periodes valt, kunnen ploegen de oproeping van hun spelers ook weigeren. Veel clubs zijn evenwel trots op de voorselectie van hun spelers(s) en zien ook het belang van het beloften-EK in – de drie beste ploegen pakken ook een ticket voor de Olympische Spelen.

De Belgische beloften verzamelen op maandag 5 juni in Tubeke en spelen voor het EK nog een oefenwedstrijd in en tegen Israël op 15 juni.

Bron: Het Nieuwsblad