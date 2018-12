Valverde: ’Dit laat zien hoe zwaar de Champions League is’

„Lyon deed tot het laatste moment mee aan de strijd om de groepwinst”, zei Valverde tegen Marca. „Het feit dat ze Manchester City in Engeland versloegen laat goed zien hoe zwaar de Champions League is. We kunnen er niet zomaar vanuit gaan dat we gaan winnen. We zullen ons de komende maanden goed voorbereiden.”

Vorig jaar strandde FC Barcelona in de kwartfinale tegen AS Roma. Na een 4-1 overwinning in Catalonië werd er onverwacht 3-0 verloren in de Italiaanse hoofdstad. Guillermo Amor, een van de directeuren in Camp Nou, weet zeker dat er dit keer niet wordt verloren van de underdog. „Je kunt zeggen dat er niveauverschil is, maar ieder team heeft een plek in deze fase verdiend. Je kunt van iedereen verliezen, maar wij hebben geleerd van de fouten in Rome.