Van Gerwen: ‘Ik denk dat Barney het niet meer kan’

De Hagenaar kondigde enkele weken geleden aan dat hij voornemens is om na het WK van volgend jaar te stoppen, maar na de nederlaag tegen de Litouwer Darius Labanauskas (3-2) in de tweede ronde maakte Barney een gebroken indruk.

Voor Raymond van Barneveld is het WK al na een wedstrijd voorbij. Ⓒ PDC

„Ik ken Raymond een beetje en hij zit er nu helemaal doorheen, dit doet heel veel met hem. Dit is zo pijnlijk voor hem. Je zag het al in zijn interview na afloop, dat het geen zin meer heeft voor hem. Met andere woorden: hij is er helemaal klaar mee.”

Door zijn uitschakeling maakt Van Barneveld een keldering op de wereldranglijst en moet hij volgend jaar de vloertoernooien af om zich te plaatsen voor de grote evenementen, waaronder het WK. „Het lijkt met sterk dat hij dat gaat doen. Ik denk niet dat hij het meer kan.”

Bekijk ook: Dramatische uitschakeling Van Barneveld op WK

Vreugde bij Darius Labanauskas na zijn overwinning op Raymond van Barneveld. Ⓒ PDC

Van Gerwen vond het vervelend om te zien dat zijn landgenoot zichzelf tijdens de partij met Labanauskas (gemiddelde 89.57%, dubbels 23.68% - 9/38) uit zijn spel haalde. „Hij is gewoon door het ijs gezakt vandaag. Dat hij verliest en niet goed speelt à la, maar ik baal een beetje van die gezichtsuitdrukkingen elke keer. Als hij gewoon met energie op dat podium staat, krijgt hij vanzelf al een lekkerder gevoel. Maar nu liet hij na een slechte pijl zijn koppie hangen. Dat kan een paar procentjes hebben gekost. En heel veel slechter dan Labanauskas was hij niet, hè...? Ik denk dat er morgen iemand in Den Haag zit, die baalt dat hij niet alles heeft laten zien.”

Bekijk ook: Moeilijk afscheidsjaar voor Van Barneveld

Raymond van Barneveld liet tijdens de partij door middel van gezichtsuitdrukkingen duidelijk blijken dat hij niet blij was met zijn eigen spel. Ⓒ screenshot

Labanauskas noteerde een gemiddelde van 86.81 procent en kwam op zijn dubbels tot een checkout-percentage van 30.95 procent.

Van Gerwen is van mening dat Van Barneveld zich te veel met randzaken bezig heeft gehouden. „Raymond sukkelt het hele jaar al met van alles. Hij twijfelt gewoon te veel. Ja, en dan krijg je dit. Raymond is ook echt een winnaar. Hij weet hoe het voelt om de grote toernooien te winnen, maar dat lukt hem de laatste tijd niet meer. Daar vecht hij ook een beetje tegen.”

Bovendien is de vijfvoudig wereldkampioen op dit moment al te veel bezig met zijn afscheid, vindt Mighty Mike. „Dat is niet goed voor hem. Het WK is het grootste toernooi van het jaar. Dan moet je honderd procent gefocust zijn en bezig zijn met winnen. En niet met een afscheid en een documentaire over laatste jaar van Raymond van Barneveld, dit, dat.”

Bekijk ook: Moeilijk afscheidsjaar voor Van Barneveld

Michael van Gerwen won vorige week in de tweede ronde van Alan Tabern. Ⓒ PDC

Als dartsliefhebber baalt Van Gerwen verschrikkelijk van de uitschakeling van zijn landgenoot. „Dit is echt een gemis voor het toernooi. Na Peter Wright is er nu een tweede grote jongen uit. Dat is heel zuur.”

Sportief gezien kan het een voordeel zijn dat Barney is uitgeschakeld. Van Barneveld en Van Gerwen troffen elkaar de afgelopen vier jaar drie keer op een WK. Eén keer ging de Hagenaar met de winst aan de haal. Dit WK hadden de twee elkaar al in de vierde ronde kunnen treffen. „Raymond is een van de jongens die het mij, als hij heel goed is, moeilijk kan maken. Dat heeft hij ook al eens laten zien. Dan heb ik liever dat Labanauskas aan mijn kant van het schema doorgaat.”

Van Gerwen hoopt diep van binnen dat Van Barneveld nog één keer de kracht vindt om het onderste uit de kan te halen. „Als ik Raymond was ik zou nog één jaar alles op alles zetten. Dat hij overal moet gaan spelen en er volle bak voor moet gaan. Dat heb ik de afgelopen jaren ook al herhaaldelijk tegen hem gezegd. Maar hij wil het niet meer, hij heeft er geen zin meer in. Ik denk dat de batterijen er ooit uit zijn gehaald en er niet meer in te stoppen zijn.”