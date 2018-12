Groots onthaal voor Belgische hockeyers

De Belgen versloegen Oranje zondag in de finale en werden zo voor het eerst wereldkampioen. De 'Red Lions' wonnen de wedstrijd via shoot-outs.

Tijdens de huldiging van de ploeg vlogen er onder luid gejuich vier vliegtuigen van de Belgische luchtmacht over de aanwezigen. ,,Wat een ontvangst. Ongelooflijk. We hebben al enkele heel zotte, maar hemelse dagen achter de rug en het is nog niet gedaan'', aldus Alexander Hendrickx, die tijdens het WK zeven doelpunten maakte.

De spelers op het balkon van het stadhuis in Brussel Ⓒ Hollandse Hoogte

Voorafgaand aan de huldiging op de Grote Markt werd het team door koning Filip en koningin Mathilde ontvangen op het paleis.