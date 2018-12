Veldt interim-bondscoach baanrenners

Veldt neem de plaats in van Peter Schep, die in oktober vertrok. De duurselectie wordt op dagelijkse basis begeleid door Adriaan Helmantel en Fulco van Gulik.

„Voor een wielrenner is er ieder jaar een kans om een wereldkampioenschap te rijden en je sportcarrière te bekronen met succes op dit toernooi, maar door het vertrek van hun coach Peter Schep wordt dat proces verstoord. Ik voel me betrokken om ze te helpen een goed WK te rijden. Nadat de KNWU bij ons had aangeklopt, zijn we om tafel gegaan om te bespreken hoe we dit kunnen realiseren. Ik zal de wedstrijdbegeleiding van de duurrenners op mij nemen tot en met het WK”, aldus oud-baanrenner Veldt.

Directeur Thorwald Veneberg van de KNWU is tevreden met de tijdelijke oplossing. „Ik ben blij dat Tim deze rol wil invullen voor ons en wij zijn Beat Cycling Club ook dankbaar. Tim is voor ons geen onbekende als voormalig lid van de nationale baanselectie en ook de meeste renners kennen hem nog uit die periode. Ik ben ervan overtuigd dat Tim samen met Adriaan en Fulco de selectie goed kan ondersteunen in de laatste wereldbeker en de wereldkampioenschappen in Polen. Daarna gaan we dit traject evalueren en samen overleggen of en hoe we het traject tot en met de Spelen van Tokio gaan vormgeven.”