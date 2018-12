Toch nog goud voor Messi

De Argentijn kreeg - voor de vijfde keer in zijn glansrijke loopbaan - de Gouden Schoen als topscorer van Europa uitgereikt.

Namens FC Barcelona kwam Messi in 36 competitieduels tot 34 goals, eens per 87 minuten legde hij de bal in het netje.

Bekijk ook: Opmerkelijke uitspraken Pelé over Messi

Mo Salah van Liverpool vormde de grootste bedreiging voor de linkspoot. De Egyptische aanvaller was in de Premier League goed voor 32 goals. Tottenham Hotspur-goalgetter Harry Kane eindigde met 30 treffers op plek drie.

Bas Dost, een jaar eerder nog tweede, eindigde namens Sporting Portugal op plek zeventien. De Nederlander vond in de Portugese competitie in totaal 27 keer de touwen.