Opmerkelijke details Ronaldo-transfer

„Ronaldo gaf in januari al aan dat hij naar Juventus wilde”, zei Jorge Mendes op het Golden Boy-gala tegen Marca. De zaakwaarnemer van Ronaldo vond het aanvankelijk een vreemde opmerking. „Ik had niet gedacht dat het zou lukken, maar opnieuw blijkt dat niets onmogelijk is.”

Opmerkelijk is dat de gesprekken met Juventus plaatsvonden voorafgaand aan een wedstrijd van Juventus tegen Real. „We spraken de directie van Juventus in Madrid, voor de Champions League-return”, aldus Mendes. „Na dat gesprek werd het contact meer en meer. De onderhandelingen duurden drie maanden. Met kleine stapjes kwam de deal tot stand.”

Real Madrid ontsnapte in die ontmoeting aan uitschakeling. Na een 3-0 overwinning (met twee goals van Ronaldo) werd in eigen huis met 3-1 verloren van Juventus. Het was Ronaldo die diep in de extra tijd een penalty benutte en daarmee verlenging voorkwam.

Bekijk ook: Ronaldo geeft fraude toe en moet voor Spaanse rechter verschijnen