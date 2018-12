Grote namen zingen rond in ’Theatre of Dreams’

In het ’Theatre of Dreams’ zingen de namen van allerlei grootheden uit de clubgeschiedenis rond. Van Laurent Blanc tot Ryan Giggs en van Michael Carrick tot Ole Gunnar Solksjear. Allen kwamen als speler uit voor The Red Devils.

In de Britse pers worden ook Zinedine Zidane (ex-Real), Arsene Wenger (ex-Arsenal, ) Antonio Conte (ex-Chelsea en -Juventus), Diego Simeone (Atlético Madrid) en Massimiliano Allegri (Juventus) genoemd.

Tottenham Hotspur-trainer Mauricio Pochettino schijnt eveneens een kandidaat te zijn, maar de Argentijn heeft al gezegd dat hij weinig zin heeft om Londen te verlaten om aan de slag te gaan op Old Trafford.

