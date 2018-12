WK clubs extra interessant voor Ajax

Een rode kaart op het WK levert vanaf nu namleijk een schorsing op die ook geldt voor de Champions League.

Mocht een speler van Real zich tijdens de halve finale met het Japanse Kashima Antlers of in een eventuele finale dus misdragen, dan mist hij het duel met Ajax in de achtste finale van de Champions League.

De eindstrijd om de WK-titel zou wel eens uit kunnen lopen een stevig duel. Het Argentijnse River Plate, dat graag de grens op zoekt, strijdt dinsdag met Al Ain uit Abu Dhabi om een ticket voor de finale.

Ajax werd tijdens de loting in Nyon gekoppeld aan Real Madrid. Ⓒ AFP