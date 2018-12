Jarige Van der Voort rekent rap af met Webster

De jarige Nederlander (43) had slechts drie sets nodig tegen de Engelsman: 3-0 (9-1 in legs).

Fast Vinny, die in de eerste ronde afrekende met Lourence Ilagan, speelt tegen de winnaar van de partij tussen Steve Beaton en Chris Dobey.

Van der Voort won de eerste leg met 3-1. Al in de tweede leg kreeg hij een kans om Webster te breken, maar de Purmerender miste meerdere pijlen op een dubbel. Even later was de break wel een feit en hengelde hij de setwinst binnen.

De tweede set vloog voorbij. Van der Voort won dankzij twee breaks met 3-0. Een finish van 140 was het hoogtepunt. In de derde had de nummer 37 op de Order of Merit genoeg aan één break.