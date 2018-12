Ajax verlengt met Sinkgraven

„Ik had een optie in mijn contract om met een jaar te verlengen. Die is gelicht, dus ik blijf nog een jaar langer”, zei Sinkgraven tegen AjaxTV. „Ik heb een lastige periode meegemaakt en ik wil mijzelf weer bewijzen. Daar heb ik nu iets langer de tijd voor.”

Sinkgraven mocht afgelopen weekend tegen De Graafschap (8-0 winst) zo’n 20 minuten meedoen. „Ik heb periodes gehad dat ik wel al meetrainde, maar niet kon meespelen. Nu heb ik weer minuten kunnen maken”, vervolgt Sinkgraven. „Ik heb het vertrouwen in mijn knie weer helemaal teurg. Het is nu gewoon belangrijk om minuten te maken. Het elftal draait nu erg lekker, dat maakt het lastig om ertussen te komen. Ik moet hopen op minuten.”

„Het trainingskamp na de winterstop is voor mij heel belangrijk”, aldus Sinkgraven. „Ik heb nog geen wedstrijd vanaf het begin meegemaakt en dat maakt het moeilijk om in te schatten hoe ik er qua conditie voor sta.”

Verhuur een optie

Sinkgraven om in de winterstop op huurbasis te vertrekken bij Ajax. „Dat zou een optie kunnen zijn, maar dan moet ik daar wel sowieso spelen. Het is op dit moment niet aan de orde, de kans is klein.”