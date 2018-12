Cadeau van 10.000 euro voor jarige Van der Voort

„Hij was zoveel slechter dan ik had verwacht en daardoor werd het heel makkelijk voor mij, maar ik stond echt te worstelen met mezelf. Ik ben dus heel blij met deze zege.”

„Het zag er misschien makkelijk uit, maar voor mij was het een worsteling. Van de eerste tot de laatste beurt. Elke speler zal beamen dat het zwaar als je twee dagen achter elkaar moet spelen, aangezien je al je energie in die eerste pot stopt. Ik was dus heel blij dat Webster heel slecht was.”

Door zijn zege strijkt Van der Voort geen 16.000, maar ruim 27.000 euro op. Dat bedrag kan bij een zege in de derde ronde oplopen tot een kleine 40.000 euro. „Darren heeft me een cadeautje van 10.000 euro gegeven. Ik ga hem nog wel even bedanken”, besloot de Purmerender het interview met RTL7 met een knipoog.