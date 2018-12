Tottenham verlengt met oud-Ajacied

De Belgische verdediger ligt nu tot medio 2020 vast. De Spurs brengen het nieuws over de contractverlenging op dezelfde dag dat duidelijk werd dat Vertonghen dit kalenderjaar niet meer in actie komt voor de Londense club.

Vertonghen verkaste in 2012 van Ajax naar Tottenham. Sindsdien speelde hij 264 wedstrijden voor de Spurs.

De Belgische recordinternational (110 interlands) moet voorlopig even wachten voordat hij weer in actie komt. De verdediger kampt weer met een dijbeenblessure, vorige week opgelopen in het duel met FC Barcelona in de Champions League. Vertonghen ontbrak daardoor afgelopen weekeinde ook al tegen Burnley (1-0). Eerder dit seizoen stond hij met een soortgelijke blessure al twee maanden aan de kant.