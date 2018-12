Vrije val van een kampioen: ’Dit is niet de ’Barney’ die we kennen’

De teleurstelling is groot bij Raymond van Barneveld. Ⓒ PDC

Op het vliegveld in Londen zat gisterochtend een gebroken man. Met zijn koffers vroegtijdig gepakt, meldde de ooit zo gevierde Nederlandse darter zich bij de incheckbalie. Een enkeltje terug naar Nederland, want in de Engelse hoofdstad heeft hij niets meer te zoeken. Nog maar net aan zijn afscheidstournee begonnen, zakte Raymond van Barneveld op het WK volledig door het ijs.