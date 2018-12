Dumoulin ziet Landa en Valverde voor Giro kiezen

Landa wil de dubbel gaan fietsen, oftewel de Giro én de Tour de France. Wereldkampioen Valverde slaat de Tour over en richt zich naast de Giro op de Vuelta.

De Colombiaan Nairo Quintana onderneemt komende zomer een nieuwe poging om voor de eerste keer de Ronde van Frankrijk te winnen, zo maakte zijn Movistar-sportdirecteur Eusebio Unzué dinsdag bekend in de Spaanse hoofdstad Madrid.

„Met Nairo concentreren we ons eerst op de Tour en daarna op de Vuelta”, aldus Unzué. „De eindwinst in een grote ronde is komend jaar dan ook het hoofddoel.” Quintana won eerder al de Giro in 2014 en de Vuelta in 2016.

Valverde daarentegen laat in 2019 Frankrijk links liggen: hij start normaal in de Giro en de Vuelta. „De Tour is de grootste wedstrijd, maar ik ben hen niets verplicht”, zei Valverde eerder al in de Spaanse krant El Pais. „Ze willen natuurlijk dat ik daar ben. Maar ik moet ook kijken wat het beste voor mij is. En in de Tour geniet ik niet.”

De 38-jarige Spanjaard zal in het voorjaar wel naar Vlaanderen om enkele klassiekers te rijden, zoals Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen.