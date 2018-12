Hazard faalt en scoort tegen Nürnberg

Thorgan Hazard speelde dinsdag een hoofdrol in de thuiswedstrijd tegen laagvlieger 1. FC Nürnberg. Eerst faalde Hazard bij het nemen van een strafschop, even later scoorde hij alsnog. Alassane Pléa besliste de wedstrijd: 2-0. De Nederlander Virgil Misidjan deed 72 minuten mee bij Nürnberg.

Hazard was dit seizoen al betrokken bij veertien competitiedoelpunten van 'Die Fohlen' (acht treffers, zes assists). Zijn negende doelpunt dacht hij een minuut voor rust te maken. Een gemakkelijk gegeven strafschop bood het jongere broertje van Eden Hazard die kans. Zijn stiftje á la Panenka ging echter hoog over.

De 25-jarige Belg had een kwartier rust om zijn zonden te overdenken. Een minuut na de hervatting schoot hij van dichtbij raak. Vijf minuten voor tijd wist de snelle Pléa toe te slaan, na een perfect uitgevoerde counter.

Na zestien wedstrijden heeft Gladbach 33 punten, zes punten minder dan Dortmund dat dinsdagavond nog de zestiende wedstrijd speelt bij Fortuna Düsseldorf.

Bekijk ook: Klaassen al weer terug bij Werder Bremen

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand van de Bundesliga.