Jordi bezoekt voor het eerst Johan Cruijff ArenA

De zoon van de wereldberoemde nummer 14 was diep onder de indruk. Overal in het stadion van Ajax zag hij zijn in 2016 overleden vader terug. „Ik weet zeker dat hij dit geweldig had gevonden”, liet Jordi Cruijff (44) weten op de website van de Amsterdamse club.

Ⓒ Ajax/Louis van de Vuurst

„Het is heel emotioneel”, vervolgde hij. „De laatste keer dat ik hier was, was mijn vader net overleden. Ik had toen heel andere emoties. Nu zie ik alles vanuit een rustiger standpunt. Het gevoel dat ik krijg bij binnenkomst is moeilijk uit te leggen. Je ziet je vader overal staan, het maakt me enorm trots.”

Ⓒ AJAX/LOUIS VAN DE VUURST

Jordi Cruijff stelt het eerbetoon zeer op prijs. „Ik ben enorm dankbaar voor het feit dat dit mogelijk is gemaakt. Ook de supporters zijn altijd enthousiast geweest over mijn vader. Hij hield van het contact met de fans en was super blij met ze. De connectie tussen de club, de fans, het stadion, de stad Amsterdam en Johan Cruijff is overduidelijk. Prachtig.”