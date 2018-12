River Plate struikelt over stuntploeg Al Ain

De Zuid-Amerikaanse kampioen ging verrassend onderuit tegen Al Ain, de kampioen van het gastland. De thuisploeg nam de strafschoppen beter: 5-4. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was de stand 2-2.

Doelman Khalid Eisa was de held bij Al Ain. Hij keerde de tiende strafschop, van Enzo Pérez, waarna de strijd meteen was beslist.

Al Ain speelt in de finale, die zaterdag wordt gespeeld, tegen de winnaar van het duel tussen titelhouder Real Madrid uit Spanje en Kashima Antlers uit Japan. Die wedstrijd staat woensdag in Abu Dhabi op het programma.

Al Ain schakelde eerder op het WK al Team Wellington uit Nieuw-Zeeland en Espérance Sportive de Tunis uit Tunesië uit.

Het duel in Al Ain verliep enerverend. Al na 51 minuten hadden beide ploegen twee keer gescoord. De Colombiaan Rafael Borré (1-1 en 1-2) was trefzeker voor River Plate, de Zweed Marcus Berg en de Braziliaan Caio waren productief namens de thuisclub. In de zeventigste minuut schoot Gonzalo Martinez uit een strafschop namens de Argentijnen op de lat. Die misser werd de bezoekers daarna fataal in de strafschoppenreeks.

River Plate won vorige week zondag de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse versie van de Europese Champions League. De Argentijnse club rekende in Madrid na verlenging af met stadgenoot Boca Juniors: 3-1. Het tweede finaleduel moest naar Spanje worden verplaatst wegens ernstige ongeregeldheden bij de return in Buenos Aires.