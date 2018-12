Willem II rekent af met ’stuntploeg’ AFC

Willem II had voor de eigen supporters nog iets goed te maken na forse, opeenvolgende thuisnederlagen tegen sc Heerenveen (1-5) en ADO Den Haag (0-3). De Amsterdamse hoop op een stunt was al bij de rust (3-0) verdwenen.

Na een levendige beginfase opende Donis Avdijaj in de achttiende minuut de score namens de thuisploeg. De aanvaller schoot hard raak na goed voorbereidend werk van Daniel Crowley (1-0). Dat was voor AFC de eerste tegentreffer dit seizoen in het bekertoernooi na de overwinningen tegen Telstar (5-0) en TOP Oss (1-0).

Uit een strafschop zorgde Fran Sol, die zelf was neergelegd, voor 2-0. Met een diagonaal schot bracht Aras Özbiliz op fraaie wijze de derde treffer op zijn naam. Na de rust liet het gedreven Willem II nog enkele grote kansen liggen. Ook AFC bleek slordig in de afronding.

