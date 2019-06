Geen Europese avonturen voor AC Milan

Dat maakte het internationale sporttribunaal CAS in Lausanne bekend. De Italiaanse club wordt gestraft wegens het overtreden van de regels van UEFA’s Financial Fair Play (FFP). Het CAS geeft aan dat AC Milan in de fout is gegaan in de periode van 2015 tot 2018.

AC Milan zou aantreden in de Europa League. De club eindigde vorig seizoen als vijfde in de Italiaanse competitie. Door de uitsluiting van de Milanezen wordt de plek in de groepsfase overgenomen door AS Roma. Torino, dat zevende werd, mag daardoor in de voorronden van de Europa League uitkomen.

De UEFA wilde Milan vorig seizoen al uitsluiten van Europees voetbal maar het CAS hield dat tegen. Daarop kreeg Milan een waarschuwing van de UEFA. De club werd verteld dat het de uitgaven voor 2021 aan de inkomsten moest aanpassen. AC Milan heeft de afgelopen jaren veel meer geld uitgegeven dan er is binnengekomen.

Onlangs stelde AC Milan, zevenvoudig winnaar van de Europa Cup 1/Champions League, met Marco Giampaolo een nieuwe trainer aan. Zvonimir Boban werd benoemd als directeur voetbal.