Meulenkamp: ’Er gebeurde van alles en nog wat’

Ron Meulenkamp is uitzinnig van vreugde na zijn zege. Ⓒ PDC

ALEXANDRA PALACE - Ron Meulenkamp kwam in de eerste ronde van het WK darts 2-0 in sets achter tegen de Braziliaan Diogo Portela, maar zette het om in een 3-2 zege. Volgens de Nederlandse darter gebeurde er van alles op het podium. „Daarom hou ik ook zo van de sport.”