AZ haalt uit tegen dolend PEC

De ploeg van de scheidend coach John van den Brom rolde het povere PEC Zwolle met 5-0 op.

PEC Zwolle, dat lijkt te snakken naar de winterstop, moest vanaf de 39e minuut met tien man verder na een rode kaart voor de jarige Thomas Lam (ex-AZ) wegens het neerhalen van de doorgebroken Mats Seuntjens.

Opvallend genoeg was PEC Zwolle het dichtste bij de openingstreffer. In de vijfde minuut tikte Adam Maher de bal op de paal van het eigen AZ-doel waarna de rebound via Lam afketste op dezelfde staander.

AZ, vorig seizoen finalist, kwam in het eerste helft vlot tot scoren. Oussama Idrissi (twee) en Guus Til troffen doel. Mats Seuntjens dacht in de vijftiende minuut ook een doelpunt te maken. Zijn prachtige boogbal stuitte op de doellijn echter op miraculeuze wijze uit de goal door een overdaad aan effect.

Na de pauze bleef PEC Zwolle knoeien en AZ scoren. Seuntjens en Fredrik Midtsjø zorgden voor een klinkende zege, die zeker niet geflatteerd uitviel.