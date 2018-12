Opnieuw puntverlies voor AC Milan

In het mistige en koude Bologna begonnen beide ploegen afwachtend. Het publiek in het Renato Dall'Ara werd niet verwarmd en kreeg een slechte en fysieke wedstrijd met zeven gele kaarten te zien.

Voor de bezoekers was het puntenverlies een hard gelag. Het verschil met de nummer drie van de ranglijst, en grote rivaal Internazionale (32 punten) is nu vijf. Bologna had de drie punten ook goed kunnen gebruiken, de club staat onder de streep met twaalf punten uit zestien wedstrijden.

De Franse middenvelder van Milan Tiemoué Bakayoko kreeg nog rood door in de 73e en 76e minuut geel te incasseren.

