FC Utrecht-coach John van den Brom: ’Waarom ben je anders, omdat het Ajax is?’

FC Utrecht-coach John van den Brom. Ⓒ BSR Agency

UTRECHT - FC Utrecht-trainer John van den Brom heeft zich in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Ajax verbaasd over wat dat allemaal losmaakt bij de club. Alle reacties van buitenaf, maar ook de sfeer in de groep hebben hem duidelijk gemaakt, dat het bezoek van Ajax aan de Galgenwaard iets speciaals met zich meebrengt, maar als relatieve nieuwkomer kijkt hij daar met een nuchtere blik naar.