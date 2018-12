Van ’t Schip: ’We hebben ons laten afslachten’

„Maar ik ben verantwoordelijk”, zei hij bij FOX Sports. „Ik verwijt mezelf dat ik mijn ploeg voor deze wedstrijd niet op scherp heb gekregen. We zijn mentaal finaal door het ijs gezakt. We hebben ons laten afslachten nadat we op 1-0 achter waren gekomen. Het viel bij ons als een kaartenhuis in elkaar. Met een ruststand van 3-0 en een eindstand van 5-0 mogen we onze handjes nog dichtknijpen.”

Ondanks zijn harde analyse blijft Van ’t Schip erin geloven. „We zijn nu allemaal hier door de ondergrens gegaan, maar ik hoop dat we vrijdag in de laatste competitiewedstrijd van dit jaar in Venlo tegen VVV op gepaste wijze reageren. Ik ben zeker niet van plan om uit mezelf weg te gaan. Ik heb nog alle vertrouwen in deze spelersgroep.”

PEC Zwolle staat in de eredivisie op de vijftiende plaats. „We moeten naar onszelf kijken en niet naar de trainer”, betoogde doelman Diederik Boer. „Het is een schande wat we hier hebben laten zien.”

