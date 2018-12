Boer: ’We hebben iedereen laten zakken’

„We hebben iedereen laten zakken. Onszelf, de trainer, de supporters”, concludeert Boer, die ziet dat de roemloze bekeruitschakeling naadloos past in een tot nu toe dramatisch verlopen seizoen onder trainer John van ’t Schip. Het gooit de druk er van alle kanten extra op.

„Dat het onrustig is binnen de club, daar hoef je geen professor voor te zijn. Als je op de vijftiende plek bivakkeert en veel thuiswedstijden hebt gehad, zoals tegen ADO, Willem II en NAC, die je gewoon had moeten winnen om een rol van betekenis te spelen als middenmoter bijvoorbeeld.”

Tot overmaat van ramp pakte Thomas Lam in de eerste helft bij een 3-0 stand ook nog even een directe rode kaart, waardoor hij voor het laatste competitieduel voor de winterstop geschorst is.

