Noorse premier: ’Solskjaer, succes met het leiden van de Red Devils’

Daarmee hint ze op de opvolging van de ontslagen José Mourinho bij Manchester United. Niet veel later verwijderde ze haar tweet weer.De Daily Mail noemt naast Solskjaer Laurent Blanc als een andere belangrijke kandidaat om Mourinho op te volgen.

Ⓒ Screenshot Twitter Erna Solberg

Beide worden genoemd omdat de leiding bij United iemand aan het roer wil die ’de club kent’. Zowel Solskjaer als Blanc speelde in het verleden voor de Red Devils. De Noor bezorgde United in 1999 zelfs de Champions League, door in blessuretijd de winnende treffer tegen Bayern München te maken.

Ook Zinedine Zidane en Mauricio Pochettino worden genoemd door de Britse pers.

Bekijk ook: Belegger in Manchester United juicht na ontslag Mourinho